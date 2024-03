La principessa del popolo Kate cancella le ipotesi fantascientifiche

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) L'eco terrificante degli spari e delle granate lanciate nel teatro a Mosca si mischiano in queste ore all'annuncio ufficiale dellache dopo mesi di congetture,complottistiche di ogni genere immaginabile fino a diventareper andare a nutrire la macelleria sociale animata da barbari assetati di gossip ha finalmente rivelato al mondo la verità. È una verità dura e cruda, purtroppo la stessa di fronte alla quale molti di noi si sono trovati e che niente ha a che vedere con l'incanto che fino a ora, almeno apparentemente, ha pervaso la vita di questa ragazza dal nome banale e natali borghesi scelta per diventare la prossima Regina del regno Unito: Queenthe first. Da una panchina di legno scolorito dalle piogge inglesi e con lo sfondo pieno di speranza ...