La prima partita al Viola Park senza Joe Barone | clima di grande commozione e tristezza | VIDEO

(Di domenica 24 marzo 2024) L’ambiente Fiorentina è ancora sotto shock per la morte di Joe, dirigente del clubmortodelladel campionato di Serie A contro l’Atalanta. Il direttore sportivo è stato colpito da arresto cardiaco, poi il decesso dopo l’operazione. E’ finita con una sconfitta ladisputata aldopo la scomparsa del direttore generale. La squadra femminile ha perso 3-0 contro l’Inter nella secondadella poule scudetto. Sugli spalti dell’impianto ‘Curva Fiesole’ era presente anche il presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine in attesa di lasciare l’Italia per tornare a New York e salutare per l’ultima volta Joe.

Roma: Dybala rivede il campo, Lukaku si gestisce. Le sensazioni verso Lazio e Milan - prima il Lecce, poi due incroci da non sbagliare contro Lazio in campionato e Milan all`andata dei quarti di finale di Europa League: per la Roma sarà un aprile.calciomercato

Affari Tuoi stasera non va in onda e in settimana salta un’altra puntata - Access primetime di Rai1 'orfano' di Affari Tuoi oggi, domenica 24 marzo 2024, a causa della cancellazione della puntata prevista per via di una modifica ...lanostratv

LIVE Alle 21 Italia-Ecuador: a New York Spalletti vara una Nazionale bis - Undici cambi rispetto al successo sul Venezuela. In porta c'è Vicario, sulla fascia Bellanova. Il centravanti sarà Raspadori ...gazzetta