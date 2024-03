La paura fa Pd | i timori di Annunziata e il gran caos quote rosa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 24 marzo 2024) Talmente concentrati sulla lotta femminista e sulle pari opportunità da finire col lasciare indietro proprio le donne. La probabile candidatura di Elly Schlein alle prossime elezioni Europee rischia di mandare in cortocircuito il Partito democratico. Se le voci che vorrebbero il segretario del Pd candidato in più, o forse in tutte le circoscrizioni dovesse effettivamente concretizzarsi, chi subirebbe le conseguenze peggiori in casa dem sarebbero infatti proprio le donne. Se da un lato l’eventuale presenza della Schlein nella lista dei candidati rappresenterebbe un importante vantaggio in termini di visibilità per il partito, e spingerebbe altresì molti più elettori alle urne a barrare il simbolo del Pd, dall’altro, le donne dem rischierebbero di essere oltremodo penalizzate proprio a causa della presenza della Schlein. Intanto, perché la possibile candidatura del segretario finirebbe ...