La partita di Starita | il bomber in giallorosso che ha lasciato i gol a Monopoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEra ladi, nel vivo e al centro dell’attenzione anche se confinato in panchina per scelta di Auteri. La sfida tra la strega e il gabbiano aveva un volto e un nome ben identificati. I tifosi delnon hanno dimenticato, non sono bastati gli 11 gol messi, e due di questi proprio contro i sanniti nella sfida d’andata, a segno nella prima parte della stagione per conservare un ricordo positivo. Evidentemente l’addio durante il mercato di riparazione non e’ stato digerito, come non e’ stata digerita la volontà del giocatore di cambiare aria non appena si sono fatte sentire sirene di formazioni in odore di promozione, Benevento e Avellino. Fischi sin dall’annuncio delle formazioni. Poi e’ stato ignorato per concentrasi sul sostegno alla propria squadra. In fondo il non essere nell’undici di ...