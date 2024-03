La Nutella sa molto di Valdichiana | alla Ferrero 7 tonnellate di nocciole

(Di domenica 24 marzo 2024) Arezzo, 24 marzo 2024 – Le primesono partite d, dirette negli stabilimenti delladove saranno trasformate ine altri prodotti. La crema al gianduia (ma non solo) avrà anche il sapore di Valdic hiana. La CoAgriA, il consorzio di imprese agricole aretine, ha consegnato ale primeprodotte nell’ambito degli accordi di filiere sottoscritte con l’azienda leader nel settore dolciario. Si tratta di un totale di 7di, tutte prodotte in Toscana, da una filiera di circa 25 imprese che fanno appunto riferimento a CoAgriA, una realtà agricola con sede a Cesa, nel territorio di Marciano della Chiana, nel cuore della valle del Clanis. L’accordo iniziale riguardava la ...

