La mostra con i disegni dei bimbi palestinesi del campo profughi di Betlemme | sangue | catene e un gufo che impedisce di dormire

(Di domenica 24 marzo 2024) Unaper dare spazio all’immaginazione dei bambini. “Come mi vedo da grande?” È la domanda che Jeremy Lester, professore universitario e curatore di “Liberare l’immaginazione: Palestina 2023-2048”, ha posto ai bambini e agli adolescenti deldi Dheisheh, alla periferia di. Il risultato è laospitata a Bologna, negli spazi di Nassau (via de’ Griffoni 5/2), aperta fino all’11 aprile e composta da dueper ciascun piccolo autore. Nel primo sono rappresentate le vite e le condizioni dei bambini oggi, nel secondo, invece, i piccoli sono stati incoraggiati a rappresentare i propri sogni e le speranze per una vita migliore in futuro. Il 2048 è la data immaginata, ovvero a 100 anni di distanza dalla ...

Le autorità russe hanno comunicato che i morti dell’attentato al Crocus City Hall di Mosca sono saliti a 133, con 145 feriti di cui 60 in gravi condizioni. I numeri servono per identificare la ... (formiche)

Antonio Marras a Roma mostra la sua scrivania - La casa di moda del gruppo Oniverse (ex Calzedonia) celebra l'opening del primo store a Roma con una speciale installazione dove il designer in persone ha realizzato disegni originali su capi e prodot ...it.fashionnetwork

Ha inaugurato oggi la mostra “Ars Sculpturae in Tempore Fabulae” - Ha inaugurato in viale Roma oggi pomeriggio la mostra di fotografia e scultura “Ars Sculpturae in Tempore Fabulae" ...livingcesenatico

Il Papa con la voce affaticata, non legge l'omelia - Papa Francesco non ha letto l'omelia alla fine del Vangelo della messa delle Domenica delle Palme. Introducendo i riti della celebrazione, aveva mostrato una voce un po' affaticata. Alla fine della le ...quotidiano