La morte durante le prove Si schianta con la moto | l’aveva appena acquistata

(Di domenica 24 marzo 2024) È un quarantasettenne residente a Cornate ilciclista deceduto nell’incidente avvenutodopo le 13 di ieri nel tratto di SP90 a nord della Rivoltana, all’altezza dell’intersezione fra lo stradone che collega Rivolta con Cassano d’Adda e la strada vecchia per Casirate. Angelo Salvatore Maugeri è morto sul colpo, mentre provava lanuova. Proprio dalla strada che porta al comune della bassa bergamascaniva una Volskwagen Polo vecchio modello guidata da una giovane rivoltana di 19 anni che si è immessa sulla SP90 in direzione di Rivolta. L’auto, secondo quanto accertato, si è messa nella corsia centrale che permette la svolta a sinistra proprio nel momento in cui dalla parte opposta sul rettilineo stava arrivando unaSuzuki dalla strada diretta verso Cassano d’Adda. ...