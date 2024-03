La morte di Kurt Cobain nei ricordi di Amy Lee degli Evanescence | “I suoi testi erano un grido di dolore”

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di domenica 24 marzo 2024) Nell’aprile 1994 ladi, frontman dei Nirvana, divise in due la storia del rock eanni ’90. Tra coloro che assistettero alle notizie mandate dai telegiornali per comunicare il suicidio del 27enne c’era una giovanissima Amy Lee, di appena 12 anni. La frontwomanha raccontato quel momento in un’intervista al Telegraph. LadiEra l’8 aprile 1994 quando un elettricista rinvenne il corpo senza vita dinella serra della sua casa a Seattle, Washington.era disteso sul pavimento con accanto un fucile, una lettera fissata sul terriccio e una dose massiccia di eroina nel corpo. La fotografia che mostra la gamba ...