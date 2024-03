La meteorologa | il senso della vita e della natura secondo Tamar Weiss Gabbay

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 24 marzo 2024), scrittrice, editor e sceneggiatrice israeliana, firma un romanzo emozionante per Giuntina. La, tradotto da Silvia Pin, è arrivato da poco nelle nostre librerie e ha vinto nel 2022 il Premio Brenner. Il racconto si divide in tre parti: ladel titolo, il professore e la ragazza e il pesce. A un primo sguardo personaggi autonomi, in realtà con uno stretto legame fra loro. In un luogo indefinito, in cima a un canyon, torna, dopo aver studiato all’Università, una giovane donna che daràa un centro per le previsioni meteorologiche. Da questo momento lei diventa un punto di riferimento, un oracolo, in un posto quasi metafisico che per una strana anomalia geografica non aveva mai avuto una previsione. Da un lato la scrittura è chiara e ad ...