La lite per la fidanzata contesa | poi l’accoltellamento | ragazzo di 18 anni denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Sansepolcro (Arezzo), 24 marzo 2024 – Ildi 18che ha accoltellato il rivale in amore è statoper lesioni gravi e porto abusivo di arma bianca. Sono queste le novità sulaccaduto venerdì scorso nella zona del Campaccio a Porta Romana, Sansepolcro. Nella mattina l’episodio riportato da La Nazione è stato reso noto dai carabinieri e ufficializzato con la denuncia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri ilsarebbe entrato in conflitto con un coetaneo per la suacon il rivale. All'ennesimo appuntamento per un chiarimento, il giovane, che sarebbe stato vittima a sua volta di violenze varie da parte del contendente e dei suoi due amici, si è presentato armato e si è difeso colpendo all'addome con una ...