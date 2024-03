La ketamina è sotto i riflettori grazie a Elon Musk | ma è il trattamento giusto per la depressione?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 24 marzo 2024) La: dal campo di battaglia alla cura dellaLa, originariamente un anestetico usato dai chirurghi statunitensi durante la guerra del Vietnam, sta diventando sempre più popolare comeper lae altri disturbi mentali. Un’intervista incendiaria diIn un’intervista recente,ha raccontato la propria esperienza positiva nell’uso dellaper gestire stati d’animo negativi. Questo dopo l’incidente fatale di Matthew Perry, attribuito agli effetti del farmaco. Come laviene impiegata per curare laLa, approvata come anestetico nel 1970, viene somministrata endovenosa per ...