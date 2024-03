La kermesse sovranista Salvini attacca Macron | pericoloso guerrafondaio E Le Pen provoca Meloni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) "Chi voterà Lega alle Europee sa che non voterà mai un altro mandato per Ursula von der Leyen, mai con la sinistra e i socialisti". Lo promette tra gli applausi il leader della Lega Matteodal palco dellaromana Winds of Change organizzata con gruppo europeo di Identità e democrazia. E che il sostegno alla prossima Commissione sia anche il nodo che divide la maggioranza di governo e il centrodestra europeo si capisce dal messaggio della leader del Rassemblement National Marine Le Pen: "Ci batteremo con tutte le forze possibili per impedire un secondo mandato di von der Leyen – manda a dire Le Pen –. Un messaggio per Giorgia (, ndr.): sosterrai o no un secondo mandato di von der Leyen? Io credo di sì. Voi dovete dire la verità agli italiani, dovete dire cosa farete. A destra il solo candidato che si opporrà a ...