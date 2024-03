(Di domenica 24 marzo 2024) Vent'anni di lavoro e di successo nella capitale russa. Valentino Bontempi vede, dopo l'al Crocus City Hall, cambiamenti alle porte. E non per il meglio. InsideOver.

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina , in diretta . Undici fermati, «tra loro 4 terroristi». La vicepresidente Kamala Harris: «Nessuna prova che Kiev sia dietro ... (corriere)

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina , in diretta . Undici fermati, «tra loro 4 terroristi». La vicepresidente Kamala Harris: «Nessuna prova che Kiev sia dietro ... (corriere)

“La guerra non ha cambiato Mosca ma questo attentato la cambierà” - Valentino Bontempi vede, dopo l'attentato al Crocus City Hall, cambiamenti alle porte. E non per il meglio. The post “La guerra non ha cambiato Mosca ma questo attentato la cambierà” appeared first on ...msn

Jorit e l'attentato in Russia: «Forze nell'ombra spingono verso la guerra a tutti i costi» - «Credo che in questo momento la pace sia la priorità assoluta, non c'è nulla di più importante della lotta per la pace». Lo ha detto lo street artist ...ilmattino

Ucraina e Gaza, Tarquinio : “I buoni e i cattivi sono da entrambe le parti” - Ascoli.- "I buoni e i cattivi sono da entrambe le parti." Lo ha detto Marco Tarquinio, ex direttore del quotidiano Avvenire intervendo sul tema delle guerra all'assemblea dell'Ordine dei Giornalisti m ...cronachemarche