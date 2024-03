La forza di Kate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 24 marzo 2024) Sono bastati due minuti di videomessaggio alla Principessa del Galles per riscrivere la storia degli ultimi due mesi. Con lache forse soltanto la Regina Elisabetta aveva e la modernità di una giovane reale,ha rivelato al pubblico il suo segreto più doloroso, il cancro che l’ha colpita. Ringraziando per l’affetto che molti le hanno dimostrato, ha spiegato a grandi linee quello che le sta accadendo chiedendo tempo e spazio per guarire. Ha raccontato la difficoltà del dover spiegare ai suoi figli la situazione e di doverli rassicurare che la mamma avrebbe vinto anche questa battaglia, che alla fine sarebbe stata bene. Si è capito così che la Principessa, operata a gennaio all’addome, ha scoperto soltanto accidentalmente, dopo l’intervento di avere un tumore. La diagnosi è stata confermata a febbraio e per questo motivo il marito William ha ...