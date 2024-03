La forza della prevenzione La Lilt resta in prima linea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) di Gaia Papi AREZZO ", Lega italiana per la lotta contro i tumori" celebra la settimana nazionale per laoncologica con un evento/convegno, che si è svolto venerdì al Centro Chirurgico Toscano di Arezzo. "La finalità di questa cruciale iniziativa e delle altre che metteremo in campo vuol essere quella – spiega il presidenteArezzo, Andrea Barbieri – di contribuire alla diffusione di una cultura, basata anzitutto sui controlli medici periodici, anche di screening da non relegare all’occasionalità bensì da ripetere con la giusta periodicità, come hanno sottoto diversi partecipanti nelle rispettive relazioni. Allo stesso tempo vogliamo promuovere buone e più salutari pratiche di vita: non fumare, evitare gli alcolici, alimentarsi in maniera ...