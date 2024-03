La Ferrari riparte da Melbourne | Sainz davanti a Leclerc La Red Bull trema

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 24 marzo 2024) L’Australia si tinge di rosso con la doppiettaal termine di una gara ricca di colpi di scena. La Reddelude. E’ trionfo. A distanza di due anni dalla doppietta del Bahrain, la Rossa ritorna a fare uno-due in una gara anche se questa volta a posizione invertite. A vincere, infatti, è. Prima vittoria stagionale per– Notizie.com – © AnsaPrimi campanelli di allarme in casa Red. Il ritiro di Verstappen dopo 44 gare sempre a punti è un segnale da non sottovalutare per quanto riguarda l’affidabilità. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Notizie.com.