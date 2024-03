La Fermana pronta per l’Arezzo Mosconi | Siamo pronti | divertiamoci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Tutto pronto per la sfida trae Arezzo. Gialloblù partiti in direzione Toscana nel pomeriggio di sabato dopo la rifinitura per arrivare carichi e riposati alla partita. Forse è l’ultimissima spiaggia per la squadra di? Forse sì, ma il mister è obbligato a pensare partita per partita. Quel che è certo è che ci si gioca tantissimo in quella che ha rappresentato una piazza importantissima per la sua carriera da portiere. "Senza dubbio Arezzo per è stata una tappa importante per me ma io penso solo ed esclusivamente alla", così ha detto alla vigilia della gara mister. "Fa piacere ritornare ad Arezzo ma questa è una gara troppo importante per noi. Ci arriviamo dopo una settimana di lavoro intenso, abbiamo lavorato bene con l’ideale predisposizione al sacrificio. Abbiamo oliato meglio i ...