La Crus | “Proteggimi da ciò che voglio” | il nuovo album

(Di domenica 24 marzo 2024) MILANO – È uscito ildei La, “da ciò che”, lanciato dal singolo “Mangia dormi lavora ripeti”, su Etichetta Mescal, distribuito da Ada Music Italy. Un grande e atteso ritorno per la band che ha scritto pagine fondamentali della musica italiana, con undi inediti prodotto da Matteo Cantaluppi e dagli stessi La. Un disco importante che apre le porte ad ospiti importanti che regalano la loro arte e il loro sapere come accade in 3 di questi 10 brani: Slavoj Zizek, illuminato filosofo, sociologo e politologo sloveno e Vasco Brondi padre del progetto Le Luci Della Centrale Elettrica arricchiscono “La Rivoluzione”. Con Carmen Consoli e Colapesce & Dimartino i Laattraversano un ponte virtuale tra passato e ...

Tornano ufficialmente i La Crus con un nuovo album - I La Crus sono ufficialmente tornati, con il loro nuovo album “ Proteggimi da ciò che voglio ”, uscito ieri 22 marzo. La produzione è stata realizzata da Matteo Cantaluppi assieme alla stessa band, ...globalist

“Las Mujeres Ya No Lloran” è il nuovo album di Shakira - È uscito oggi in digitale “Las Mujeres Ya No Lloran” (Las Mujeres Ya No Lloran), il nuovo album di Shakira. Il disco uscirà anche lunedì 25 marzo in versione CD Diamante, e vinile in tre versioni dist ...9colonne

“Fa**lo ci siamo anche noi”, Il rap degli Assalti Frontali canta la resistenza dei bambini di Gaza - La nuova canzone degli Assalti Frontali è dedicata alla resistenza dei bambini e delle bambine di Gaza. Il gruppo rap da sempre impegnato nelle tematiche sociali e con uno sguardo da sempre sulla Pale ...ilquotidianoitaliano