(Di domenica 24 marzo 2024) MILANO – È uscito ildei La, “da ciò che”, lanciato dal singolo “Mangia dormi lavora ripeti”, su Etichetta Mescal, distribuito da Ada Music Italy. Un grande e atteso ritorno per la band che ha scritto pagine fondamentali della musica italiana, con undi inediti prodotto da Matteo Cantaluppi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Roberto Casalino torna con “Dieci piccole ragioni” La Fondazione Teatro Massimo di Palermo partecipa alla BIT di Milano Ai Negramaro il Premio Lunezia Sanremo 2024 Katia Astarita nella nuova puntata di “Pamela viaggia in latin” Ad Alfa il Premio Assomusica per la miglior esibizione live di un artista esordiente Chiara Civello in ...

La Crus: “Proteggimi da ciò che voglio”, il nuovo album - MILANO - È uscito il nuovo album dei La Crus, "Proteggimi da ciò che voglio", lanciato dal singolo "Mangia dormi lavora ripeti", su Etichetta Mescal, ...lopinionista

Tornano ufficialmente i La Crus con un nuovo album - I La Crus sono ufficialmente tornati, con il loro nuovo album “ Proteggimi da ciò che voglio ”, uscito ieri 22 marzo. La produzione è stata realizzata da Matteo Cantaluppi assieme alla stessa band, ...globalist

“Las Mujeres Ya No Lloran” è il nuovo album di Shakira - È uscito oggi in digitale “Las Mujeres Ya No Lloran” (Las Mujeres Ya No Lloran), il nuovo album di Shakira. Il disco uscirà anche lunedì 25 marzo in versione CD Diamante, e vinile in tre versioni dist ...9colonne