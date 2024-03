La controversa frase di Emiliano | Portai Decaro dalla sorella del boss Capriati e dissi te lo affido

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Quandofu assessore al traffico Bari era una città impazzita. Decidemmo di chiudere al traffico Bari Vecchia.venne da me spaventato e mi disse che era stato minacciato con una pistola alla schiena mentre faceva dei sopralluoghi per la Ztl. Allora insieme andammodi, ildi quel quartiere, e le dicemmo come stavano le cose. Cioè che andava chiusa al traffico per salvare ad esempio i bambini dal pericolo delle macchine. Leche questo era il mio assessore e che glielo affidavo. Poi alcuni mesi dopo tornammo io ea sgomberare le case deisequestrate in quella zona" lo ha detto il Governatore della Puglia, ...