La Cina “vieta” i chip di Intel e Amd per ragioni di sicurezza Per i due gruppi Usa danni da miliardi di dollari

(Di domenica 24 marzo 2024) Nuovo colpo nellaguerra mondiale dei semiconduttori, in cui i paesi si sfidano per impossessarsi delle tecnologie più avanzate e schivare i pericoli . Laha deciso dire la presenza diprodotti alle statunitensie Amd dai computer in uso nei server e nelle strutture governativi. Il timore, che trova un corrispettivo di senso opposto negli Usa, è che vengano utilizzati per trasferire all’estero informazioni sensibili. Come scrive il quotidiano inglese Financial Times Pechino renderà più difficile e controllato pure l’uso del sistema operativo Windows dell’americana Microsoft e altri software prodotti all’estero, a favore di quelli nazionali. Già lo scorso 26 dicembre il ministero delle Finanze e il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione cinesi hanno diramato le linee guida ...