La casa va in fiamme | distrutta una famiglia | padre | madre e figlio muoiono nel rogo

Gianni Boscolo Scarmanati 64enne, la moglie Luisella Veronese 59enne e il figlio 27enne Davide, sono morti in seguito a un Incendio scoppiato nella loro abitazione a Sottomarina di Chioggia ... (fanpage)

Incendio in un'abitazione di Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone: ancora ignote le cause del rogo (notizie.virgilio)