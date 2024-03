La candela di Putin per le vittime dell' attentato | Russia | è lutto nazionale

(Di domenica 24 marzo 2024) Giornata diin. Il presidente russo Vladimirha acceso unanella chiesa di Novo Ogarevo in memoriaavvenuto venerdì alla Crocus City Hall di Mosca, che ha provocato almeno 137 morti.

Il video dell'Isis in cui i terroristi sparano al comando "Allahu akbar": spettatori uccisi a decine a Mosca - Dopo l'attentato a Mosca rivendicato dall'Isis si teme la feroce vendetta di Vladimir Putin, con il conflitto con l'Ucraina ... In diverse città, tra cui Mosca, sono stati mostrati cartelloni con una ...notizie.virgilio

Terrorismo Strage Mosca: Putin accende una candela in memoria delle vittime - Il presidente russo Vladimir Putin ha acceso oggi una candela in memoria delle persone uccise nell'attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca in una chiesa situata nell'area della residenza pre ...bluewin.ch

Mosca, presidente russo Putin accende candela per vittime attentato - Il presidente russo Vladimir Putin ha acceso una candela nella chiesa di Novo Ogarevo in memoria delle vittime dell'attentato avvenuto venerdì alla Crocus ...lapresse