“La 14enne voleva suicidarsi a scuola, ecco come l’abbiamo salvata dopo averle parlato per 45 minuti: il racconto dei due poliziotti - Luciano De Leo e Gianluca Piazzolla raccontano l’operazione nell’istituto Giuseppe Colasanto ad Andria: la ragazza era su un cornicione e minacciava di ...bari.repubblica

Torna in classe la 15enne che ha accoltellato una 14enne per gelosia: la scuola non la fa entrare - La ragazzina di 15 anni che a Roè Volciano (Brescia) ha accoltellato una 14enne si è presentata a scuola, ma la direzione non l'ha lasciata entrare ...fanpage

Andria, consegna il compito in classe e poi minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvata da due poliziotti - voleva farla finita lanciandosi nel vuoto ... (Gazzetta del Sud) È stato l’intervento di un agente di Polizia a impedire il gesto estremo di una 14enne che martedì scorso avrebbe minacciato di ...informazione