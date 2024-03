Kumo | la reazione all’eliminazione da Amici | prime parole fuori dal talent

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 24 marzo 2024) Durante la prima puntata del serale di23,è finito al ballottaggio con Lil Jolie. Se la cantante l’ha presa malissimo ed è andata in crisi, il ballerino ha mantenuto i nervi saldi e non è mai crollato, nemmeno quando Maria De Filippi ha annunciato: “Non farei troppi giri di, esci tu”.e ledopo l’uscita dadi Maria. “Oggi è finita questa bellissima esperienza e mi fa stranissimo perché sono passati sei mesi e sono tanti. Il ricordo più bello è la lettera di mamma, in cui mi ha detto che il mio sogno di ballare si realizzi. Il mondomi aspetta, oppure sono io che aspetto il mondo, non lo so ancora. Diciamo che me ne sono andato da qui, ma vorrei che la routine ...