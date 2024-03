Kumo dopo l’eliminazione ad Amici 23 | “Un sogno finito troppo presto Ora mi tocca volare fuori”

(Di domenica 24 marzo 2024)essere stato eliminato al ballottaggio finale contro Lil Jolie nel primo Serale di23, il ballerinoè tornato sui social. Ha ringraziato Maria de Filippi, i suoi compagni d'avventura e chi lavora dietro le quinte: "Questo non è un posto, non è un canale. È una famiglia grandissima, allargata".

Amici 23, dopo l’eliminazione di Ayle ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto attraverso un messaggio che ha attirato immediatamente i commenti del pubblico. Come per Kumo , anche ... (caffeinamagazine)

Amici 23, dopo l’eliminazione di Ayle ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto attraverso un messaggio che ha attirato immediatamente i commenti del pubblico. Come per Kumo , anche ... (caffeinamagazine)

Anticipazioni dello speciale di Amici 23: il pubblico vota le esibizioni - Anticipazioni dello speciale di Amici 23: il pubblico vota le esibizioni come a Tu si que vales. Chi avrà vintoilvicolodellenews

Lil Jolie in difficoltà ad Amici 2023: Maria interviene - La prima puntata del serale di Amici è stata interessata da un colpo di scena. La cantante Lil Jolie ha avuto un problema in diretta, tale da far intervenire Maria.notizie

Amici, Kumo eliminato. Le prime parole: «Non ho mostrato il massimo». Poi le polemiche sulla sua uscita - La prima puntata di Amici si è conclusa con le eliminazioni di Ayle (dopo la prima manche) e di Kumo, finito al ballottagio con Lil Jolie. Una puntata piena di momenti divertenti, ...ilmattino