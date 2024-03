Kjaer | bussano i 35 anni | Vorrei restare al Milan Ma le chance sono poche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Martedì soffierà su 35 candeline ma Simonha ancora la passione e la fame di un giovane, anche se proprio ieri sera, durante l’amichevole tra Danimarca e Svizzera, è stato sostituito dal CT in seguito a un infortunio: la sua situazione sarà ora da monitorare e già in queste ore si faranno probabilmente delle valutazioni sulle sue condizioni fisiche. Il danese, in ogni caso, è diventato ormai uno dei senatori nello spogliatoio del, al di là dell’infortunio, si appresta a tirare una riga sul bilancio dei suoi tantiin rossonero, consapevole che il prossimo futuro sarà, probabilmente, lontano dalla Madonnina. Arrivato al club di via Aldo Rossi a gennaio 2020, il classe 1989 in pochi mesi ha convinto la società a puntare su di lui anche per il futuro ottenendo l’opzione di riscatto del cartellino per 3,5 milioni di ...