Kiev sotto attacco aviazione russa

(Di domenica 24 marzo 2024) 4.48 La capitale ucrainae la regione di Lviv stanno subendo unaereo russo. Diverse esplosioni nella notte sono state udite a: lo ha reso noto l'Amministrazione militare della capitale ucraina, come riporta Suspilne su Telegram. Secondo Ukrainska Pravda,è stata attivata la difesa aerea. "Non lasciate i rifugi",ha scritto su Telegram il sindaco di,Klitschko.Il governatore di Lviv, ha detto che anche il distretto di Stryi, a sud della città di Lviv, èrusso.

In un tragico episodio che ha scosso la comunità internazionale, tre uomini in mimetica hanno seminato il terrore presso il Crocus City Hall, una nota sala concerti situata nelle vicinanze di Mosca . ... (thesocialpost)

Ucraina: esplosioni a Kiev, attivata difesa aerea - Esplosioni sono state udite nella notte a Kiev: lo ha reso noto l'Amministrazione militare della capitale ucraina, come riporta Suspilne su Telegram. Secondo Ukrainska Pravda, la difesa aerea è stata ...ansa

Mosca, la rabbia e il dolore. Putin: “Attacco nazista” - Lo Zar: «Da Kiev una finestra per gli attentatori». Oltre 140 i morti, arrestate 11 persone tra cui 4 terroristi. I sopravvissuti: «Uccisi anche i bambini» ...laprovinciapavese.gelocal

Ucraina, tre guerre in una - In Ucraina si incrociano tre guerre. La calda tra Mosca e Kiev; quella per procura fra America più soci occidentali e Russia, controllata ma tendente al surriscaldamento; la Guerra Grande, ovvero il r ...repubblica