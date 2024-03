Kiev colpisce russi in Crimea | un morto

(Di domenica 24 marzo 2024) 2.33 Il principale centro di comunicazioni della Flotta russa del Mar Nero nella città di Sebastopoli occupata, in, è stato colpito nella tarda serata di ieri da almeno tre missili da crociera ucraini: lo riporta Ukrainska Pravda, che cita il canale Telegramn Wind e una fonte di Open source intelligence (Osint). Nell'attacco missilistico, una persona è stata uccisa e 4 sono rimaste ferite Lo ha reso noto su Telegram il governatore della città, Mikhail Razvozhayev, come riporta Ria Novosti.

Harris, nessuna prova che Kiev sia dietro attacco a Mosca - La vicepresidente Kamala Harris ha respinto l'affermazione di Vladimir Putin secondo cui l'Ucraina sarebbe coinvolta nell'attacco di venerdì a Mosca. In un'intervista a Abc news la numero due di Joe B ...quotidiano

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - Il numero delle vittime dell’attentato di Mosca è salito a 133. Arrestate 11 persone, quattro delle quali sospettate di essere i responsabili della strage.repubblica

Kiev respinge le accuse per l’attentato a Mosca. Attacco ucraino in Crimea: decine di razzi sulle basi russe a Sebastopoli - Il governatore russo a Sebastopoli, in Crimea, Mikhail Razvozhayev, ha affermato che «diversi obiettivi aerei sono stati abbattuti» sopra la città in serata. L'annuncio è arrivato tra le affermazioni ...ilsecoloxix