Kickboxing | Mattia Faraoni batte K-Jee per decisione unanime | vittoria prestigiosa per il romano

(Di domenica 24 marzo 2024)peril giapponese K-Jee nella categoria 95kg all’evento ‘The Arena’ al Casinò di Campione d’Italia. Il kickboxerdomina il match e si aggiudica unacontro l’ex campione dei pesi massimi leggeri K-1 e Krush. “Voglio ringraziare tutti per l’affetto – le sue parole dopo il verdetto -. Onore a K-Jee. Avanti tutta, non era un avversario da sottovalutare. Dopo lacon Stoica, uno può sentirsi invincibile ma in questi sport il ko e la sconfitta sono sempre dietro l’angolo”. Alla vigilia, a margine della cerimonia del peso, il giapponese aveva promesso un ko al primo colpo. La realtà sul ring, come spesso capita, è ben diversa dalle schermaglie di avvicinamento al ...

