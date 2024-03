Kevin Bacon andrà al prom nel liceo di Footloose | la sorpresa ai ragazzi VIDEO

Kevin Bacon andrà al ballo di fine anno nel liceo dove fu girato Footloose - Il ballo di fine anno è un momento importante per i liceali statunitensi, ma alcuni di loro avranno la fortuna di passarlo insieme a Kevin Bacon.cinema.everyeye

Footloose: Kevin Bacon parteciperà al ballo scolastico nel liceo dove è stato girato il film - L'attore Kevin Bacon ha raccontato che parteciperà all'ultimo ballo scolastico in programma nel liceo dove è stato girato il film Footloose.movieplayer

La coppia nella vita reale Kevin Bacon e Kyra Sedgwick saranno i protagonisti di Connescenza - Kevin Bacon and Kyra Sedgwick will star together in ‘Connescence’. The couple – who have been married for 35 years – are “so excited” to be sharing the screen ...gamingpark