Keu | le analisi sulla Sr429 | Non sono emerse criticità

(Di domenica 24 marzo 2024) Sarebbero in arrivo i risultati di Arpat, a quanto pare non preoccupanti, sui pozzi privati dei residenti lungo l’area dellaa Empoli interessata dall’inchiesta Keu. Da quanto appreso i risultati non avrebbero fatto emergere particolarie Arpat assicura che "in questi giorni si stanno inviando le relazioni conclusive dei monitoraggi" per via Pec. La campagna, però, è stata "limitata". L’di tutti i pozzi privati era una misura ‘di emergenza’ per un primo monitoraggio approfondito su eventuali contaminazioni, ma si sarebbe conclusa nell’ottobre 2023. A dicembre è stato fatto un altro campionamento, ma solo su alcuni pozzi considerati rappresentativi dello stato delle falde e "alla luce degli esiti ancora non validati, si determinerà la cadenza con la quale effettuare i futuri campionamenti", così l’Agenzia ...