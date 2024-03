Kate-William | grazie affetto | ora privacy

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 24 marzo 2024) 12.25 Il principee la principessa"sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta diin questo momento". Così una nota di Kensington Palace che,oltre ai ringraziamenti,sottolinea il necessario rispetto dellachiesto dalla famiglia. Il messaggio arriva dopo il video in cuiha scelto di far sapere che ha il cancro,mettendo fine a ogni illazione in seguito al ricovero e all'intervento all'addome di metà gennaio.