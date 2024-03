Kate | parla l' oncologo | Quante possibilità di guarigione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) La principessa del Galles,Middleton, ha annunciato che è in cura, con i primi cicli di chemioterapia, per un tumore scoperto in occasione dell'operazione all'addome subita a dicembre. Tuttavia non è stato reso noto né il tipo di cancro né il suo avanzamento. A fare delle ipotesi è l'Claudio Zanon, chirurgo e direttore scientifico di Motore Sanità, che intervistato da il Giorno spiega: "Da quanto è stato scritto sui giornali e dichiarato dalla stessa principessa Middleton, l'intervento che ha subito per un cancro addominale, seguito da ileostomia, potrebbe essere dovuto a un tumore del colon di sinistra o del retto", premette il medico. "Questo possiamo affermarlo perché normalmente le ileostomie temporanee si eseguono per proteggere le anastomosi chirurgiche più difficoltose da guarire, data la vascolarizzazione e infiammazione dei ...