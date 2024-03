Kate Middleton | il re dei Paesi Bassi ha ironizzato sulle foto ritoccate?

(Di domenica 24 marzo 2024) Il re Guglielmo Alessandro deiavrebbe preso in giro la controversia che circonda ladella festa della mamma di. Secondo quanto riportato dai media britannici, infatti, il sovrano avrebbe scritto una battuta sui social, con un riferimento specifico alla vicenda. Lapubblicata dal principe e dalla principessa di Galles continua a suscitare scalpore e nel Regno Unito si parla di-gate. Il Palazzo Reale continua a rassicurarecondizioni di salute di. Secondo le ultime notizie, infatti, alcuni insider affermano che la principessa del Galles tornerà quanto prima a lavoro. Intanto, però, la moglie del principe William sarebbe preoccupata per la reazione collettiva ...

Un portavoce di Kensington Palace ha spiegato: «Sono commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento». Potranno ... (vanityfair)

Kate e William ringraziano per l’affetto ricevuto “dal Regno Unito e dal mondo”, ma ripetono “ora abbiamo bisogno di privacy” - Grazie, ma ora basta. «Enormemente toccati dai messaggi di affetto» il principe e la principessa del Galles ringraziano per l’affetto che hanno ricevuto «dalle persone nel Regno Unito, in tutto il Com ...laprovinciapavese.gelocal

Kate Middleton ha il cancro: l'annuncio in un video sulla Bbc e sui social - Grazie, ma ora basta. «Enormemente toccati dai messaggi di affetto» il principe e la principessa del Galles ringraziano per l’affetto che hanno ricevuto «dalle persone nel Regno Unito, in tutto il Com ...lastampa

Kate Middleton, il desiderio nascosto dietro la rivelazione del cancro: ecco perchè lo ha fatto - Nell'ultimo annuncio della famiglia reale britannica, la Principessa Kate Middleton ha condiviso con il pubblico di tutto il mondo una notizia estremamente personale sulla sua malattia, ovvero ...ilmattino