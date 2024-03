Kate Middleton e il tumore | la mamma Carole le è sempre accanto | «Soffre anche lei» L' attacco ai complottisti

(Di domenica 24 marzo 2024)con il video in cui annuncia di avere unha spezzato il cuore a tutto il mondo che, in tutti questi anni al fianco di William, ha imparato a conoscerla e ad amarla. Oltre allo...

Secondo la stampa britannica la principessa avrebbe scritto il discorso senza alcun aiuto del suo staff, ispirandosi a Elisabetta II. E prima di comparire in video ha pranzato con re Carlo: «Suocero ... (vanityfair)

Kate Middleton avrebbe deciso due settimane fa di registrare il video con l'annuncio della diagnosi di cancro per "proteggere i suoi figli". Il motivo? Troppe speculazioni dopo la pubblicazione ... (fanpage)

Kate Middleton ha il cancro: la Principessa ha condiviso la diagnosi con i sudditi in un video nella serata di venerdì 22 marzo 2024, per mettere a tacere tutte le indiscrezioni e le teorie del ... (dilei)

Kate Middleton e re Carlo III, il pranzo privato prima dell’annuncio e un legame che si consolida - Uniti nella malattia, ma anche da un legame che ci consolida giorno per giorno. Il rapporto tra Kate Middleton e re Carlo III è più stretto che mai: dopo che la principessa di Galles ha annunciato al ...rumors

William e Kate non sono pronti a fare pace: non si fidano di Harry e Meghan - La principessa del Galles è ancora troppo ferita dalle accuse che le sono state mosse dal cognato nel suo libro di Spare dove la ha dipinta come una snob, ...ilsecoloxix

Quando e perché Kate Middleton ha deciso di registrare il video in cui ha annunciato di avere un tumore - Kate Middleton avrebbe deciso due settimane fa di registrare il video con l'annuncio della diagnosi di cancro per "proteggere i suoi figli" ...fanpage