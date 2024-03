Kate Middleton e il mistero della vita | cosa ci ricorda la sua malattia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) C'era una volta una regina... O una principessa destinata a diventare regina. Sembra l'inizio di una favola felice. Del resto chiunque (fino a venerdì) pensava che Catherine, per tutti, giovane e bella, madre di tre fanciulli e moglie di William, principe di Galles ed erede al trono, fosse stata fortunata e avesse avuto tutto dal destino per essere umanamente felice. Ma cos'è la condizione umana! «Ho un cancro e sono in chemioterapia», ha reso noto nel video di venerdì, dove appare stanca, pallida e provata (anche per il recente intervento chirurgico). Quanto siamo fragili e quanto è precaria la nostra esistenza sulla terra, anche se abitiamo castelli e facciamo parte di famiglie reali. In un attimo la felicità è spazzata via. (...)