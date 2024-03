Kate e William estremamente commossi La riconoscenza e l' avvertimento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) L'annuncio choc diMiddleton è arrivato dopo un profluvio di speculazioni. Il popolo britannico è rimasto con il fiato sospeso per giorni, settimane e ore. Poi la verità: alla futura regina è stato diagnosticato il cancro e ha appena iniziato un ciclo di chemioterapia. Composta, sorridente, inaspettatamente piena di speranza: così la principessa del Galles si è mostrata nel video che ha fatto in pochi secondi il giro del mondo. Da quel momento tutto è cambiato. In risposta un'ondata di messaggi di supporto e di affetto. Il principe e la principessa del Galles si sono detti "enormemente" per le parole che hanno ricevuto dopo cheha reso noto con un videomessaggio l'esito degli ultimi accertamenti. I principi, ha detto un portavoce di Kensington Palace, sono "grati" per il fatto che il pubblico abbia compreso ...