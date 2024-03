(Di domenica 24 marzo 2024) Il futuro di Sofiyanepotrebbe essere ancora una volta in Italia e in Serie A. L'ex centrocampista della Fiorentina è oggi...

I legali dell'ex presidente bianconero hanno deciso di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio anche contro l'inibizione di 10 mesi seguente alla condanna per la manovra stipendi . ... (ilgiornale)

Sirene inglesi per la Juventus , che nel calciomercato estivo potrebbe perdere Gleison Bremer . Stando a quanto riportato in Inghilterra dal “The Mirror”, il Manchester United sarebbe infatti sulle ... (sportface)

Juventus.com - Black and White Stories: i bianconeri decisivi agli Europei 2020 - Sul proprio sito ufficiale, la Juventus si sofferma sul ruolo decisivo dei giocatori bianconeri all'ultimo Europeo, vinto dagli azzurri in finale contro l'Inghilterra: " La prima ...tuttojuve

Juventus, anche il Milan su Amrabat - Il futuro di Sofiyane Amrabat potrebbe essere ancora una volta in Italia e in Serie A. L`ex centrocampista della Fiorentina è oggi in prestito con diritto di riscatto.calciomercato

JUVECASERTA - Paci in serata di grazia, espugnato il PalaCremonesi - 08:01:05 La Paperdi Caserta mette a segno il quinto successo della propria stagione in Serie B Nazionale. I bianconeri di Ciro dell'Imperio espugnano il PalaCremonesi, battendo la Logiman Pallacanestr ...casertafocus