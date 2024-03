Juve Stabia in Serie B | quando può arrivare la promozione matematica|Altri campionati Italia

(Di domenica 24 marzo 2024) 2024-03-24 00:48:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Nel Girone C diC c’è una squadra che sta letteralmente distruggendo il campionato: laè a +9 punti sul Benevento secondo e corre spedita verso laB. A cinque giornate dalla fine del campionato, la squadra ha allungato ancora grazie al successo contro il Sorrento e la contemporanea vittoria a sorpresa nel Monopoli in casa del Benevento nell’ultimo turno. COSA SERVE PER LA– Allagli bastano sei punti su quindici a disposizione per festeggiare il ritorno inB dopo quattro anni dall’ultima retrocessione; potrebbero servirne ancora meno, se una delle inseguitrici tra Benevento e Avellino dovesse ...

Alle 14:00 di oggi, sabato 23 marzo, Sorrento e Juve Stabia scenderanno in campo in occasione della trentatreesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . La capolista del raggruppamento, prima ... (sportface)

Il video con Highlights e gol di Sorrento-Juve Stabia 1-2, match valido per la trentatreesima giornata della Serie C 2023 / 2024 . Al “Viviani” di Potenza arriva una vittoria pesantissima per la ... (sportface)

Nel Girone C di Serie C c'è una squadra che sta letteralmente distruggendo il campionato: la Juve Stabia è a +9 punti sul... (calciomercato)

Corriere dello Sport: "Torna Pagliuca, la Juve Stabia va" - La Juve Stabia batte anche il Sorrento e fa un deciso passo avanti verso la Serie B. Il Corriere dello Sport apre lo spazio dedicato alla C con la gara di Potenza: "Torna Pagliuca in panchina ...tuttoc

Gazzetta dello Sport: "Mantova a bassa velocità, il Trento in 10 lo riprende" - La Gazzetta dello Sport riepiloga i risultati della giornata di ieri in Serie C, a cominciare dal girone A: "Il Mantova frena, bloccato dal miglior Trento della gestione Baldini, tosto ...tuttoc

Crotone-Casertana, il pronostico di Serie C: si al GOL, opzione multigol - Il girone C di Serie C vede la Juve Stabia comandare la classifica e sembra essere lanciata verso la promozione in B. La trentatreesima giornata si andrà a ...footballnews24