Judo Sangiorgi ko in finale

(Di domenica 24 marzo 2024) Il Centro Sportivo Village ha ben figurato nelle finali dei Campionati Italiani Juniores A2 disputatesi a Leini. Tre sono stati gli atleti impegnati in gara, accompagnati dal tecnico Nicola Marzucco. Michela Cicchetti ha conquistato il settimo posto assoluto nella categoria fino a 57 kg, dopo quattro incontri molto combattuti, mentre Michele Fabbri (66kg) ed Erik(81kg) sono arrivati in. Grazie agli incontri vinti inMichele Fabbri ha ottenuto la cintura nera primo dan. Gli atleti del Centro Sportivo Village saranno impegnati questo fine settimane con una serie di gare in programma a Bologna e a Grisignano.