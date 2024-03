Judo | Asya Tavano conquista il podio del Grand Slam a Tbilisi nei +78 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Calato il sipario sulla terza e ultima giornata deldi2024, valevole come sesto evento stagionale del World Tour di. Un appuntamento importante per alcuni dei nostri atleti nell’ottica della qualificazione a Cinque Cerchi, pensando al prossimo week end con l’altroin programma in Turchia. In questo discorso sono arrivate buone notizie da. Alla vigilia di questa competizione, il tecnico della squadra femminile, Francesco Bruyere, aveva dichiarato: “combatterà aper cercare di guadagnare qualche posizione nel ranking per avvicinarsi alle teste di serie“. Detto, fatto perché laka tricolore, impegnata quest’oggi nei +78 kg, ha colto un terzo ...