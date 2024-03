Jet russo decolla per intercettare bombardieri Usa su Barents

(Di domenica 24 marzo 2024) Un aereo da cacciaMiG-31 è stato fattore perduestrategici statunitensi “in avvicinamento al confine di stato” sul Mare di. Lo ha riferito il ministero della Difesacitato dalla Tass. “Il 24 marzo 2024, le capacità di controllo dello spazio aereohanno avvistato un bersaglio aereo sopra il Mare diin avvicinamento al confine di stato della Federazione Russa. Un aereo da caccia MiG-31 delle forze di allerta di reazione rapida della difesa aerea è stato fattore per identificare il bersaglio aereo e prevenire dalla violazione del confine di stato”, ha affermato il ministero. “L’equipaggio del caccia ha identificato ...

