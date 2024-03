“ITS Academy Antonio Bruno” migliore istituto della Regione

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’ITSdi Grottaminarda è ilCampania. Il Ministero dell’Istruzione, attraverso l’ente INDIRE, ha assegnato all’ITSil punteggio del 100% sul fronte dell’occupabilità garantendo all’ITS tre premi sui primi tre corsi. Il report 2023 si riferisce ai percorsi conclusi negli scorsi anni e per quanto riguarda l’irpino restituisce un’ottima performance grazie soprattutto alla percentuale di occupati a un anno dal diploma: il 90%. ?8 i corsi avviati finora dall’ITScon 119 diplomati. Il 3 aprile partirà il primo corso di Meccatronica in Valle Caudina, ad Airola, mentre è fissato per fine aprile l’avvio di una nuova annualità a ...

In Gazzetta Ufficiale del 1° marzo le disposizioni in merito alla definizione del Programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (articolo 11, ... (orizzontescuola)

Barone: congratulazioni per il primato dell’Its Academy Antonio Bruno di Grottaminarda - "Voglio esprimere le mie più sentite congratulazioni per un'eccellenza come l'Its Academy Antonio Bruno di Grottaminarda, giudicato dal Ministero dell'Istruzione, attraverso l'ente Indire, miglior Its ...corriereirpinia

Formazione, ITS Academy Bruno: il Ministero dell’Istruzione gli assegna il primo posto in Campania - L’ITS Academy Antonio Bruno di Grottaminarda è il migliore istituto della Regione Campania. Il Ministero dell’Istruzione, attraverso l’ente INDIRE, ha assegnato all’ITS Bruno il punteggio del 100% sul ...ildenaro

Grottaminarda (Av) – ITS Academy Bruno - Grottaminarda – L’ITS Academy Antonio Bruno di Grottaminarda è il migliore istituto della Regione Campania. Il Ministero dell’Istruzione, attraverso l’ente INDIRE, ha assegnato all’ITS Bruno il ...irpinia24