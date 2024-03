Italia Under 19 | altra vittoria La gioia di Zeroli | “Uniti | sempre!” | FOTO

Finisce 5 a 3 per gli azzurrini il match contro il Belgio, partita veramente pazza e ad alta intensità. Con questo risultato si portano al primo posto nel girone con una differenza reti molto ... (sportface)

Da Kayode a Calafiori, passando per Fabbian, Baldanzi, Colombo, la sensazione è che abbiamo un futuro davvero azzurro (ilgiornale)

Quartucciu: si riparte dal vento - Campidano) e 11.12 (+4.3) per Sara Meloni (Pol. Atl. Uta). Sempre in tema di velocità apprezzabili le staffette 4x100 maschile dell' Atletica Dolianova (Emanuele Barra, Mattia Lianas, Lorenzo Arba e M ...fidal

Italia, Lucca è out. Infortunio non grave - Un infortunio ha caratterizzato la giornata azzurra americana, in attesa di giocare la seconda amichevole contro l'Ecuador. Si è fermato Lorenzo Lucca. La FIGC, a ...torinogranata

Italia, si ferma Lucca - Un infortunio ha caratterizzato la giornata azzurra americana, in attesa di giocare la seconda amichevole contro l'Ecuador. Si è fermato Lorenzo Lucca. La FIGC, a ...torinogranata