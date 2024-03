Italia | tanta presenza dell’Inter con l’Ecuador | Spalletti annuncia cambi

(Di domenica 24 marzo 2024) Rispetto alla gara contro il Venezuela – dove soltanto Davide Frattesi dal primo minuto e Nicolò Barella da subentrato avevano giocato – nella sfida contro, l’potrebbe vedere diversi giocatoriino. Come dichiaraa Sky Sport. TANTI– Rispetto alla partita contro il Venezuela, Lucianopunta a diversidi formazione in vista dell’amichevole contro. Queste le sue parole a riguardo: «eremo sette-otto calciatori, che possono essere anche nove, da una partita all’altra». Considerando che Matteo Darmian, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco sono rimasti a riposo giovedì, è un attimo fare 2+2 e capire come i tre potrebbero tranquillamente partire ...

Pistoia , 23 marzo 2024 – Dai 478 euro di spesa media per una famiglia da tre persone su scala nazionale per quello che riguarda il consumo idrico annuo ai 743 euro stimati che, invece, si spendono ... (lanazione)

Sinner torna in campo stasera contro Grieskpoor. Con lui altri tre Italiani: il programma - Jannik, intorno alle 20 affronta l'olandese per la quarta volta in poco più di un anno: chi vince trova agli ottavi uno tra O'Connell e Damm. Protagonisti anche Musetti, Arnaldi e Paolini, oltre a Vav ...gazzetta

Lazio, l'inizio di una nuova era Tudor: «Conta solo la vittoria» - Tanti temi toccati in conferenza ... realizzato in collaborazione da Fondazione S.S. Lazio, Croce Rossa Italiana e il club biancoceleste. Il tecnico infine ha premiato i partecipanti al triangolare ...ilmessaggero

Funaro: «Il Pd qui è diventato impraticabile, ma non vado in Forza Italia» - Fatto sta che dopo quel concerto sono diventata di Forza Italia (ride)». Di certo non si può dire che ... cattedrale nel deserto peraltro in un hub poco ampliabile per via delle tante zone circostanti ...corrieredellacalabria