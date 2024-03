Italia | Spalletti | 'L'Ecuador possiede la qualità europea unita alla 'garra' del Sudamerica'

(Di domenica 24 marzo 2024) Mentre l'si prepara a scendere in campo nella sfida amichevole contro l', in programma alle 21 dRedBull arena di...

DIRETTA | Italia-Ecuador, squadre in campo: Zaccagni ancora in panchina - AGGIORNAMENTO ORE 20:50 - Squadre pronte nel tunnel degli spogliatoi. Tra poco l'ingresso in campo di Italia ed Ecuador. AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - In assenza di Donnarumma, ...lalaziosiamonoi

Italia - Raspadori: "Avversario tosto, dobbiamo fare la nostra partita e vincerla" - Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai, prima del match contro l'Ecuador: "Dobbiamo essere cinici e portare in c ...napolimagazine

Italia, Spalletti avvisa: "Voglio più concretezza e meno leggerezza" - Solo pochi minuti al fischio d'inizio della sfida amichevole tra Italia e Ecuador. Nel pre gara è proprio il ct Luciano Spalletti a parlare ai microfoni della Rai: "Mi ...lalaziosiamonoi