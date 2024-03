Italia-Inghilterra oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Sei Nazioni femminile 2024 rugby

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Tutto pronto per, partita valevole per il primo turno del Guinness Seidi. Le ragazze di coach Nanni Raineri esordiscono nel celebre torneo in un match subito molto probante. Raineri ha scelto un mix di esperienza e freschezza: la capitana è Sofia Stefan, all’83esima presenza con la maglia della Nazionale come Michela Sillari. In mediana con Stefan c’è Veronica Madia, con D’Incà e Muzzo sulle ali, Rigoni e Sillari come centri. Le azzurre vanno a caccia di una grande prestazione davanti al proprio pubblico per provare a mettere in difficoltà la fortissima compagine inglese, squadra numero uno del ranking mondiale. Le Red Roses, che proprio in questo match celebrano il centesimo cap con la Nazionale della capitana Marlie Packer, vogliono ...