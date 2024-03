Italia – Ecuador | Raspadori dall’inizio?

(Di domenica 24 marzo 2024)sarà la sfida di stasera che si disputerà negli Stati Uniti. Per questa seconda amichevole sembra che uno Spalletti non contento della prestazione contro il Venezuela voglia cambiare tutto, o quasi. “Il Corriere della Sera” infatti cita le parole di Spalletti: “Errori individuali, cali di tensione e leggerezza. Basta un minuto per mandare tutto all’aria”. Ed aggiunge: “Ne cambierò otto, nove, forse dieci” Alla Red Bull Arena di Harrison è probabile possa giocare finJack. Questo quanto anticipa “La Repubblica” nell’edizione di stamane. Il ct riproverebbe la difesa a 3, perchè più usata in media in Serie A, ma l’alternativa del 4-3-3 permane. Dalla panchina potrebbe entrare a gara in corso il partenopeo, in prestito al Verona, Folorunsho.– ...

