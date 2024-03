Italia-Ecuador | programma e telecronisti Rai amichevole Harrison 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Ile isulla Rai diinad, nel New Jersey, domenica 24 marzoalle ore 21. Gli azzurri completano la loro tournée americana contro la Tricolor. Dopo la vittoria con il Venezuela, i ragazzi di Spalletti affrontano un’altra formazione sudamericana, fisica e insidiosa, banco di prova importante per una Nazionale che prova a crescere in vista degli Europei in cui deve difendere il titolo conquistato tre anni fa. Chi riuscirà a vincere in questo test negli Usa?sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.